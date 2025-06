Journée Portes Ouvertes MOD’SPE Paris MOD’SPE Paris Paris 4 juillet 2025

Journée Portes Ouvertes MOD’SPE Paris MOD’SPE Paris Paris Vendredi 4 juillet, 17h00 sur inscription

Vous pourrez échanger avec les étudiants de l’école, poser vos questions à l’équipe pédagogique et partager votre passion au cœur de MOD’SPE.

Voici le programme de cette journée exceptionnelle :

Accueil & Visite de l’école avec nos étudiants

Conférence sur les Métiers de la Création et de la Communication

Présentation des Cursus de Bac à Bac+5

Nous vous proposerons par la suite de découvrir les projets des étudiant(e)s :

En filière Création : les étapes de création et les pièces du dernier défilé.

En filière Communication & Marketing pour découvrir tous les aspects des métiers du fashion business.

MOD’SPE, LÀ OÙ LE FUTUR DE LA MODE ET DU DESIGN S’ÉCRIT

MOD’SPE a toujours été en phase avec son marché : des acteurs passionnés mais aussi des professionnels qui apportent un regard d’experts aux métiers et aux évolutions à venir.

Concevoir, penser, créer, produire et promouvoir à toutes les étapes de son cursus, l’étudiant MOD’SPE appréhende toutes les spécificités de la mode et intègre les métiers de l’écosystème pour en comprendre tous les rouages.

En intégrant de nouveaux parcours de formation, MOD’SPE évolue pour répondre aux attentes des Maisons et marques notamment en prenant en compte la notion de virtual fashion par un mode de conception révolutionnaire et éthique qui permet de construire un projet en mode virtuelle avant l’étape physique.

MOD’SPE incarne une vision nouvelle de la mode, plus responsable, volontairement éthique, impliquée vers l’avenir via l’optimisation du digital, pour mieux amener les étudiant.e.s à répondre aux challenges de demain.

https://www.modspeparis.com/agenda/inscription-journee-portes-ouvertes

MOD’SPE Paris 28, rue des Francs-Bourgeois 75003 Paris Quartier des Archives Paris 75003 Paris