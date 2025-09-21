JOURNÉE PORTES OUVERTES Montpellier

JOURNÉE PORTES OUVERTES Montpellier dimanche 21 septembre 2025.

JOURNÉE PORTES OUVERTES

15 Rue du Faubourg Boutonnet Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-21

Journée Portes Ouvertes Détendez-vous, on s’occupe de tout !

Journée Portes Ouvertes Détendez-vous, on s’occupe de tout !

Dimanche 21 septembre , de 9h30 à 19h

Envie de découvrir la méditation dans une ambiance décontractée et conviviale ? Le Centre de Méditation Kadampa Montpellier vous ouvre ses portes pour une journée spéciale et entièrement gratuite ! Que vous soyez novice ou curieux, c’est l’occasion parfaite d’apprendre à apaiser votre esprit, confortablement installé sur une chaise ou un coussin, grâce aux outils simples et efficaces de la technologie bouddhiste. Des enseignants expérimentés seront là pour vous guider et répondre à toutes vos questions.

Au programme de la journée

Nous vous proposons un enchaînement de sessions découvertes. Vous êtes libre de participer à autant de séances que vous le souhaitez, à votre rythme.

10h-10h30: Méditation guidée

11h-11h30: Visite guidée

12h-12h30: Méditation guidée

13h-13h30: Visite guidée

15h-15h30: Méditation guidée

16h-16h30: Visite guidée

17h-17h30: Méditation guidée

18h-18h30: Visite guidée

Tout au long de la journée, une ambiance chaleureuse et bienveillante vous attend. C’est l’occasion idéale de faire vos premiers pas vers plus de paix intérieure.

Ce cours convient à tout le monde.

Infos pratiques

Notre centre bouddhiste a à cœur de rendre les enseignements et les méditations pratiques et concrets pour notre vie de tous les jours, vous offrant des outils pour un mieux-être profond et durable.

• Accès En présentiel uniquement.

• Lieu notre centre de méditation, 15 rue du Faubourg Boutonnet à Montpellier.

• Coût Activité gratuite.

Sur réservation .

15 Rue du Faubourg Boutonnet Montpellier 34090 Hérault Occitanie +33 9 53 33 27 42 info@meditation-montpellier.org

English :

Open House Relax, we’ll take care of everything!

German :

Tag der offenen Tür Entspannen Sie sich, wir kümmern uns um alles!

Italiano :

Giornata di apertura Rilassatevi, pensiamo noi a tutto!

Espanol :

Jornada de puertas abiertas Relájese, ¡nosotros nos encargamos de todo!

L’événement JOURNÉE PORTES OUVERTES Montpellier a été mis à jour le 2025-08-25 par 34 OT MONTPELLIER