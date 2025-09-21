JOURNÉE PORTES OUVERTES Montpellier
JOURNÉE PORTES OUVERTES Montpellier dimanche 21 septembre 2025.
JOURNÉE PORTES OUVERTES
15 Rue du Faubourg Boutonnet Montpellier Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-21
fin : 2025-09-21
Date(s) :
2025-09-21
Journée Portes Ouvertes Détendez-vous, on s’occupe de tout !
Journée Portes Ouvertes Détendez-vous, on s’occupe de tout !
Dimanche 21 septembre , de 9h30 à 19h
Envie de découvrir la méditation dans une ambiance décontractée et conviviale ? Le Centre de Méditation Kadampa Montpellier vous ouvre ses portes pour une journée spéciale et entièrement gratuite ! Que vous soyez novice ou curieux, c’est l’occasion parfaite d’apprendre à apaiser votre esprit, confortablement installé sur une chaise ou un coussin, grâce aux outils simples et efficaces de la technologie bouddhiste. Des enseignants expérimentés seront là pour vous guider et répondre à toutes vos questions.
Au programme de la journée
Nous vous proposons un enchaînement de sessions découvertes. Vous êtes libre de participer à autant de séances que vous le souhaitez, à votre rythme.
10h-10h30: Méditation guidée
11h-11h30: Visite guidée
12h-12h30: Méditation guidée
13h-13h30: Visite guidée
15h-15h30: Méditation guidée
16h-16h30: Visite guidée
17h-17h30: Méditation guidée
18h-18h30: Visite guidée
Tout au long de la journée, une ambiance chaleureuse et bienveillante vous attend. C’est l’occasion idéale de faire vos premiers pas vers plus de paix intérieure.
Ce cours convient à tout le monde.
Infos pratiques
Notre centre bouddhiste a à cœur de rendre les enseignements et les méditations pratiques et concrets pour notre vie de tous les jours, vous offrant des outils pour un mieux-être profond et durable.
• Accès En présentiel uniquement.
• Lieu notre centre de méditation, 15 rue du Faubourg Boutonnet à Montpellier.
• Coût Activité gratuite.
Sur réservation .
15 Rue du Faubourg Boutonnet Montpellier 34090 Hérault Occitanie +33 9 53 33 27 42 info@meditation-montpellier.org
English :
Open House Relax, we’ll take care of everything!
German :
Tag der offenen Tür Entspannen Sie sich, wir kümmern uns um alles!
Italiano :
Giornata di apertura Rilassatevi, pensiamo noi a tutto!
Espanol :
Jornada de puertas abiertas Relájese, ¡nosotros nos encargamos de todo!
L’événement JOURNÉE PORTES OUVERTES Montpellier a été mis à jour le 2025-08-25 par 34 OT MONTPELLIER