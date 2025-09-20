Journée Portes ouvertes Equinox Mortagne-sur-Gironde
Journée Portes ouvertes Equinox Mortagne-sur-Gironde samedi 20 septembre 2025.
Journée Portes ouvertes
Equinox 11 rue de la Sauvagette Mortagne-sur-Gironde Charente-Maritime
Début : 2025-09-20 10:00:00
fin : 2025-09-20 17:00:00
2025-09-20
Journée portes ouvertes de 10h à 17h
Equinox 11 rue de la Sauvagette Mortagne-sur-Gironde 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 81 32 97 39
English :
Open House from 10 am to 5 pm
German :
Tag der offenen Tür von 10 bis 17 Uhr
Italiano :
Giornata di apertura dalle 10.00 alle 17.00
Espanol :
Jornada de puertas abiertas de 10.00 a 17.00 horas
