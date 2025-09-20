Journée Portes ouvertes Equinox Mortagne-sur-Gironde

Journée Portes ouvertes Equinox Mortagne-sur-Gironde samedi 20 septembre 2025.

Journée Portes ouvertes

Equinox 11 rue de la Sauvagette Mortagne-sur-Gironde Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-20 17:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Journée portes ouvertes de 10h à 17h

.

Equinox 11 rue de la Sauvagette Mortagne-sur-Gironde 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 81 32 97 39

English :

Open House from 10 am to 5 pm

German :

Tag der offenen Tür von 10 bis 17 Uhr

Italiano :

Giornata di apertura dalle 10.00 alle 17.00

Espanol :

Jornada de puertas abiertas de 10.00 a 17.00 horas

L’événement Journée Portes ouvertes Mortagne-sur-Gironde a été mis à jour le 2025-09-04 par Royan Atlantique