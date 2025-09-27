Journée Portes Ouvertes – MPAA/Breguet MPAA/Breguet Paris

Journée Portes Ouvertes – MPAA/Breguet MPAA/Breguet Paris samedi 27 septembre 2025.

Dans le cadre de sa journée Portes Ouvertes, la MPAA/Breguet

vous a concocté un parcours permettant de vous rencontrer, de tester des

pratiques artistiques, et de découvrir en direct les pépites qui se

créent en toute discrétion derrières nos murs !

Rejoignez-nous pour un accueil café goûter dès 14h !

> Des spectacles dans la salle de spectacle Gerda Taro

Gratuit sur réservation

15h – Macumbiando : Groupe de 6 musiciens amateurs pratiquant la musique traditionnelle sud américaine pour se retrouver entre amis.

16h – Les Paulettes :

Groupe de 5 danseuses de danse contemporaines qui s’inscrivent dans

l’influence de Pina Bausch. Elles sont actuellement en cours de création

d’une pièce chorégraphique en hommage à la rage, la joie et la

sororité.

17h – Les 251 Caractères : Jeune troupe

d’improvisateur·ices de théâtre rassemblé·es suite à des compétitions et

ont décidé de former leur propre groupe pour répéter ensemble.



> Des répétitions ouvertes dans les espaces de répétition :

Groupe Wack Da Funk :

Binh, danseur amateur de Wacking, réunit des danseur·euses de Wack pour

son training portes ouvertes. Découvrez l’univers de cette danse

urbaine venue de Californie qui s’inspire du funk et du disco.

Laissez-vous surprendre par les mouvements chorégraphiques de cette

danse singulière.

La Burlesquerie : Créée en 2019,

la troupe du Biquette Club produit des cabarets burlesques où se mêlent

des numéros de chant, de danse, de magie et d’effeuillage burlesque. À

travers ses spectacles, la troupe porte haut les couleurs du burlesque.

Entre élégance et décalage, glamour et irrévérence, ambition et

autodérision : le corps devient alors un langage, un manifeste, une

fête. Au Biquette Club, on ne suit pas le troupeau : on trace sa route

avec panache et passion !

> Une fresque participative avec l’artiste plasticienne Hadil Salih :

Nous vous invitons à laisser une trace au sein de nos murs pour la saison 2025-2026 !

L’aspect

organique et hybride de cette fresque prend naissance dans la

diminution des rapports entre les vivants qui nous entourent et nos

sociétés contemporaines. Un moyen artistique de questionner le vivant en

collectif, avec la technique du pochoir.

> Training surprise avec la chorégraphe Louise Soulié :

Gratuit sur réservation

De

14h à 17h, dans la cour intérieure de la MPAA/Breguet, les

danseur·euses amateur·ices sont invité·es pour un training surprise en

espace public avec la chorégraphe qui sera présente sur toute la saison

2025-2026 du Dance Day. Ce moment de danse collective sera aussi

l’occasion de présenter l’évolution du Dance Day de façon joyeuse et

collective.

Et à 18h, pour clôturer cette belle journée,

nous vous proposons un temps de convivialité autour d’un verre pour

fêter ensemble la rentrée !

La Maison des Pratiques Artistiques Amateurs C’est un établissement culturel de la Ville de Paris qui a pour mission d’encourager, de développer et de valoriser les pratiques artistiques amateurs à l’échelle de Paris et du Grand Paris.

Venez découvrir la MPAA/Breguet grâce à un après-midi de performances artistiques et de rencontres avec l’équipe de la MPAA et les compagnies amatrices accueillies !

Le samedi 27 septembre 2025

de 14h00 à 19h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-09-27T17:00:00+02:00

fin : 2025-09-27T22:00:00+02:00

Date(s) : 2025-09-27T14:00:00+02:00_2025-09-27T19:00:00+02:00

MPAA/Breguet 17-19, rue Bréguet 75011 Paris

+33185530350 breguet@mpaa.fr https://www.facebook.com/maisondespratiquesartistiquesamateurs https://www.facebook.com/maisondespratiquesartistiquesamateurs