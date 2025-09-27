Journée Portes Ouvertes – MPAA/Breguet MPAA/Breguet Paris
Dans le cadre de sa journée Portes Ouvertes, la MPAA/Breguet
vous a concocté un parcours permettant de vous rencontrer, de tester des
pratiques artistiques, et de découvrir en direct les pépites qui se
créent en toute discrétion derrières nos murs !
Rejoignez-nous pour un accueil café goûter dès 14h !
> Des spectacles dans la salle de spectacle Gerda Taro
Gratuit sur réservation
15h – Macumbiando : Groupe de 6 musiciens amateurs pratiquant la musique traditionnelle sud américaine pour se retrouver entre amis.
16h – Les Paulettes :
Groupe de 5 danseuses de danse contemporaines qui s’inscrivent dans
l’influence de Pina Bausch. Elles sont actuellement en cours de création
d’une pièce chorégraphique en hommage à la rage, la joie et la
sororité.
17h – Les 251 Caractères : Jeune troupe
d’improvisateur·ices de théâtre rassemblé·es suite à des compétitions et
ont décidé de former leur propre groupe pour répéter ensemble.
> Des répétitions ouvertes dans les espaces de répétition :
Groupe Wack Da Funk :
Binh, danseur amateur de Wacking, réunit des danseur·euses de Wack pour
son training portes ouvertes. Découvrez l’univers de cette danse
urbaine venue de Californie qui s’inspire du funk et du disco.
Laissez-vous surprendre par les mouvements chorégraphiques de cette
danse singulière.
La Burlesquerie : Créée en 2019,
la troupe du Biquette Club produit des cabarets burlesques où se mêlent
des numéros de chant, de danse, de magie et d’effeuillage burlesque. À
travers ses spectacles, la troupe porte haut les couleurs du burlesque.
Entre élégance et décalage, glamour et irrévérence, ambition et
autodérision : le corps devient alors un langage, un manifeste, une
fête. Au Biquette Club, on ne suit pas le troupeau : on trace sa route
avec panache et passion !
> Une fresque participative avec l’artiste plasticienne Hadil Salih :
Nous vous invitons à laisser une trace au sein de nos murs pour la saison 2025-2026 !
L’aspect
organique et hybride de cette fresque prend naissance dans la
diminution des rapports entre les vivants qui nous entourent et nos
sociétés contemporaines. Un moyen artistique de questionner le vivant en
collectif, avec la technique du pochoir.
> Training surprise avec la chorégraphe Louise Soulié :
Gratuit sur réservation
De
14h à 17h, dans la cour intérieure de la MPAA/Breguet, les
danseur·euses amateur·ices sont invité·es pour un training surprise en
espace public avec la chorégraphe qui sera présente sur toute la saison
2025-2026 du Dance Day. Ce moment de danse collective sera aussi
l’occasion de présenter l’évolution du Dance Day de façon joyeuse et
collective.
Et à 18h, pour clôturer cette belle journée,
nous vous proposons un temps de convivialité autour d’un verre pour
fêter ensemble la rentrée !
La Maison des Pratiques Artistiques Amateurs
C’est un établissement culturel de la Ville de Paris qui a pour mission d’encourager, de développer et de valoriser les pratiques artistiques amateurs à l’échelle de Paris et du Grand Paris.
Venez découvrir la MPAA/Breguet grâce à un après-midi de performances artistiques et de rencontres avec l’équipe de la MPAA et les compagnies amatrices accueillies !
Le samedi 27 septembre 2025
de 14h00 à 19h00
gratuit Tout public.
MPAA/Breguet 17-19, rue Bréguet 75011 Paris
