Journée Portes Ouvertes – MPAA/Broussais MPAA/Broussais Paris samedi 6 septembre 2025.

Venez

célébrer l’ouverture de notre nouvelle saison sur le thème des

Transformations aux côtés de l’équipe de la MPAA et des compagnies

amatrices présentes pour l’occasion.

Cette journée portes

ouvertes sera l’occasion de découvrir la diversité des pratiques

artistiques accueillies à la MPAA/Broussais.

Détails à venir.

La Maison des Pratiques Artistiques Amateurs C’est un établissement culturel de la Ville de Paris qui a pour mission d’encourager, de développer et de valoriser les pratiques artistiques amateurs à l’échelle de Paris et du Grand Paris.

La MPAA/Broussais vous ouvre ses portes le temps d’un après-midi artistique plein de surprises. Rencontrez les équipes et artistes de la MPAA et découvrez les événements de la saison !

Le samedi 06 septembre 2025

de 14h00 à 18h00

gratuit Tout public.

MPAA/Broussais 100, rue Didot 75014 Paris

+33179978600 broussais@mpaa.fr https://www.facebook.com/maisondespratiquesartistiquesamateurs https://www.facebook.com/maisondespratiquesartistiquesamateurs