Journée portes ouvertes

Nargis Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 10:00:00

fin : 2025-11-29 17:00:00

Date(s) :

2025-11-29

L’Atelier d’Art de Nargis ouvre ses portes ce samedi pour découvrir l’association et ses activités. Initiation et expositions sont au programme ! Venez les rencontrer ! .

Nargis 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 72 35 41 81 atelier.dart.de.nargis@gmail.com

English :

Open House

German :

Tag der offenen Tür

Italiano :

Giornata di apertura

Espanol :

Jornada de puertas abiertas

L’événement Journée portes ouvertes Nargis a été mis à jour le 2025-11-24 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS