Journée portes ouvertes Nargis
Journée portes ouvertes Nargis samedi 29 novembre 2025.
Nargis Loiret
Tarif :
Date :
Début : 2025-11-29 10:00:00
fin : 2025-11-29 17:00:00
Date(s) :
2025-11-29
L’Atelier d’Art de Nargis ouvre ses portes ce samedi pour découvrir l’association et ses activités. Initiation et expositions sont au programme ! Venez les rencontrer ! .
Nargis 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 72 35 41 81 atelier.dart.de.nargis@gmail.com
English :
Open House
German :
Tag der offenen Tür
Italiano :
Giornata di apertura
Espanol :
Jornada de puertas abiertas
