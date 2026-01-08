Journée portes ouvertes Notre-Dame Ussel Ussel
Journée portes ouvertes Notre-Dame Ussel Ussel samedi 31 janvier 2026.
Journée portes ouvertes Notre-Dame Ussel
19 Rue du Général de Gaulle Ussel Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-31
fin : 2026-01-31
Date(s) :
2026-01-31 2026-03-21
Journée portes ouvertes Ensemble scolaire de Notre-Dame la Providence maternelle, primaire, collège, lycée professionnel (formation initiale et apprentissage).
A découvrir les ateliers du collège. .
19 Rue du Général de Gaulle Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 72 11 33 secretariat@ndp19.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Journée portes ouvertes Notre-Dame Ussel
L’événement Journée portes ouvertes Notre-Dame Ussel Ussel a été mis à jour le 2026-01-05 par Office de Tourisme de Haute Corrèze