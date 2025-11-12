Journée portes ouvertes : Nouvelle vie professionnelle PNRB – Campus de Beaulieu, Université de Rennes 1 Rennes

Journée portes ouvertes : Nouvelle vie professionnelle PNRB – Campus de Beaulieu, Université de Rennes 1 Rennes mercredi 12 novembre 2025.

Journée portes ouvertes : Nouvelle vie professionnelle PNRB – Campus de Beaulieu, Université de Rennes 1 Rennes Mercredi 12 novembre, 09h30 Ille-et-Vilaine

Inscription gratuite et obligatoire

Journée nationale de la reconversion

**Vous souhaitez changer de métier, développer de nouvelles compétences ou créer votre entreprise ?**

À l’occasion de la Journée Nationale “Nouvelle Vie Professionnelle”, l’Université de Rennes, l’Université Rennes 2, l’ENSCR, l’INSA Rennes et Sciences Po Rennes unissent leurs forces pour vous accompagner dans votre projet de formation continue.

**Rendez-vous le mercredi 12 novembre 2025, lors de la journée de la reconversion !**

* 9h30 – 14h00

* Campus de Beaulieu – Pôle Numérique Rennes Beaulieu (PNRB), 263 avenue du Général Leclerc à Rennes

**Au programme de la matinée :**

* Une conférence “Nouvelle Vie Professionnelle : Obtenez une certification et boostez votre carrière !” (9h45 – 10h45)

* Des stands d’information par établissement

* Des entretiens personnalisés avec nos conseillers

**Un évènement ouvert à toutes et tous**

Que vous soyez professionnel, prescripteur ou conseiller d’information ou venant à titre individuel, cet évènement est ouvert à tous !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-12T09:30:00.000+01:00

Fin : 2025-11-12T14:00:00.000+01:00

1

https://formation-continue.univ-rennes.fr/inscription-journee-portes-ouvertes-nouvelle-vie-professionnelle-mercredi-12-novembre-2025

PNRB – Campus de Beaulieu, Université de Rennes 1 Avenue du Général Leclerc 35000 Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes Ille-et-Vilaine