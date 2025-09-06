Journée portes ouvertes Centre Aqualudique Nautiloue Ornans
Journée portes ouvertes
Centre Aqualudique Nautiloue Allée de la Tour de Peilz Ornans Doubs
Tarif : 3 – 3 – EUR
Tarif réduit
Tarif abonné
Début : 2025-09-06 13:00:00
fin : 2025-09-06 19:00:00
Le Centre Aqualudique Nautiloue vous attend nombreux pour sa journée portes ouvertes ce samedi 6 septembre 2025 !
Une journée dédiée à la découverte des activités proposées dans votre centre aqualudique intercommunal, de 13h à 19h !
Au programme aquafitness, aquabike, circuit training, natation…
De 14h à 17h structure gonflable.
Un événement ouvert à tous !
Tarif spécial 3 € adulte / 2.50 € enfant
Possibilité de réserver 03 81 57 58 59 / nautiloue@cclouelison.fr .
Centre Aqualudique Nautiloue Allée de la Tour de Peilz Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 57 58 59 nautiloue@cclouelison.fr
