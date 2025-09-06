Journée portes ouvertes Centre Aqualudique Nautiloue Ornans

Journée portes ouvertes Centre Aqualudique Nautiloue Ornans samedi 6 septembre 2025.

Journée portes ouvertes

Centre Aqualudique Nautiloue Allée de la Tour de Peilz Ornans Doubs

Tarif : 3 – 3 – EUR

Tarif réduit

Tarif abonné

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-06 13:00:00

fin : 2025-09-06 19:00:00

Date(s) :

2025-09-06

Le Centre Aqualudique Nautiloue vous attend nombreux pour sa journée portes ouvertes ce samedi 6 septembre 2025 !

Une journée dédiée à la découverte des activités proposées dans votre centre aqualudique intercommunal, de 13h à 19h !

Au programme aquafitness, aquabike, circuit training, natation…

De 14h à 17h structure gonflable.

Un événement ouvert à tous !

Tarif spécial 3 € adulte / 2.50 € enfant

Possibilité de réserver 03 81 57 58 59 / nautiloue@cclouelison.fr .

Centre Aqualudique Nautiloue Allée de la Tour de Peilz Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 57 58 59 nautiloue@cclouelison.fr

English : Journée portes ouvertes

German : Journée portes ouvertes

Italiano :

Espanol :

L’événement Journée portes ouvertes Ornans a été mis à jour le 2025-08-26 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON