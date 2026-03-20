Journée Portes Ouvertes Résidence Les Clés d’Or Orthez

Journée Portes Ouvertes

Résidence Les Clés d’Or 4 av du Maréchal de Lattre de Tassigny Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Atelier Lumeen Thématique Voyage en réalité virtuelle

10h à 17h visite et études personnalisées sans rendez-vous.

12h15 déjeuner au restaurant

14h Table ronde Le voyage comme source de sens Récits, transmission, ouverture à soi et aux autres.

16h Entract’gourmand .

Résidence Les Clés d’Or 4 av du Maréchal de Lattre de Tassigny Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 09 22 00 orthez@domitys.fr

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English : Journée Portes Ouvertes

L’événement Journée Portes Ouvertes Orthez a été mis à jour le 2026-03-17 par OT Coeur de Béarn