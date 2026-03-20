Journée Portes Ouvertes Résidence Les Clés d’Or Orthez
Journée Portes Ouvertes Résidence Les Clés d’Or Orthez dimanche 29 mars 2026.
Journée Portes Ouvertes
Résidence Les Clés d’Or 4 av du Maréchal de Lattre de Tassigny Orthez Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29
fin : 2026-03-29
Date(s) :
2026-03-29
Atelier Luminothérapie soutien aux rythmes saisonniers & dispositif favorisant le bien-être
10h à 17h visite et études personnalisées sans rendez-vous.
12h15 déjeuner au restaurant
14h Roue des 4 éléments de la médecine amérindienne, présentation et méditation
16h Entract’gourmand .
Résidence Les Clés d’Or 4 av du Maréchal de Lattre de Tassigny Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 09 22 00 orthez@domitys.fr
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English : Journée Portes Ouvertes
L’événement Journée Portes Ouvertes Orthez a été mis à jour le 2026-03-17 par OT Coeur de Béarn