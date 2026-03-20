Journée Portes Ouvertes Résidence Les Clés d’Or Orthez

Journée Portes Ouvertes 4 av du Maréchal de Lattre de Tassigny Orthez 2026-03-29

Journée Portes Ouvertes Résidence Les Clés d’Or Orthez dimanche 29 mars 2026.

Journée Portes Ouvertes

Résidence Les Clés d’Or 4 av du Maréchal de Lattre de Tassigny Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29
fin : 2026-03-29

Date(s) :
2026-03-29

Atelier Luminothérapie soutien aux rythmes saisonniers & dispositif favorisant le bien-être
10h à 17h visite et études personnalisées sans rendez-vous.
12h15 déjeuner au restaurant
14h Roue des 4 éléments de la médecine amérindienne, présentation et méditation
16h Entract’gourmand   .

Résidence Les Clés d’Or 4 av du Maréchal de Lattre de Tassigny Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 09 22 00  orthez@domitys.fr

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English : Journée Portes Ouvertes

L’événement Journée Portes Ouvertes Orthez a été mis à jour le 2026-03-17 par OT Coeur de Béarn

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