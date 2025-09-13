Journée portes ouvertes Pithiviers
Journée portes ouvertes Pithiviers samedi 13 septembre 2025.
Journée portes ouvertes
2 Rue du Général Duportail Pithiviers Loiret
Venez découvrir le Club Informatique de Pithiviers lors de sa journée portes ouvertes de 10h00 à 15h00, suivie de l’Assemblée Générale à 15h00 !
Journée Portes Ouvertes du Club Informatique de Pithiviers
Samedi 13 septembre 2025
De 10h à 15h, suivie de l’Assemblée Générale à 15h
Venez découvrir
✨ Les équipements et salles de formation
Les cours et thèmes proposés
Les formateurs et bénévoles
Les adhérents et la convivialité du club
Un moment idéal pour échanger, s’informer et rejoindre une communauté passionnée par l’informatique et le numérique !
Club Informatique de Pithiviers 2 rue du Général Duportail .
2 Rue du Général Duportail Pithiviers 45300 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 30 17 10 clubinformatiquepithiviers@gmail.com
English :
Come and discover the Club Informatique de Pithiviers during its open day from 10:00 to 15:00, followed by the Annual General Meeting at 15:00!
German :
Entdecken Sie den Computerclub von Pithiviers bei seinem Tag der offenen Tür von 10:00 bis 15:00 Uhr, gefolgt von der Generalversammlung um 15:00 Uhr!
Italiano :
Venite a conoscere il Club Informatique de Pithiviers in occasione della giornata delle porte aperte dalle 10.00 alle 15.00, seguita dall’Assemblea generale annuale alle 15.00!
Espanol :
Venga a descubrir el Club Informático de Pithiviers en su jornada de puertas abiertas de 10.00 a 15.00 horas, seguida de la Asamblea General Anual a las 15.00 horas
L’événement Journée portes ouvertes Pithiviers a été mis à jour le 2025-08-21 par OT GRAND PITHIVERAIS