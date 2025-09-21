Journée Portes Ouvertes (plantes aromatiques et médicinales) Perm’Hart Arthez-d’Asson

Journée Portes Ouvertes (plantes aromatiques et médicinales) Perm’Hart Arthez-d’Asson dimanche 21 septembre 2025.

Journée Portes Ouvertes (plantes aromatiques et médicinales)

Perm’Hart 5, impasse Hartigaü Arthez-d’Asson Pyrénées-Atlantiques

Gratuit

Début : 2025-09-21

fin : 2025-09-21

2025-09-21

Venez célébrer la fin de l’été à la ferme pour mes premières portes ouvertes !

Au programme: des visites du site (cultures, serre, séchoir, alambic), buvette et restauration, musique et danse africaine et de nombreuses dégustations. En particulier, vous pourrez goûter et choisir votre recette préférée de liqueur aux plantes… qui deviendra la future « liqueur de l’Ouzom » ! .

Perm’Hart 5, impasse Hartigaü Arthez-d’Asson 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 51 15 65 perm.hart@gmail.com

