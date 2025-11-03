Journée Portes Ouvertes Recrutement pour les Cadres et Experts ACTUAL TALENT Balma

Journée Portes Ouvertes Recrutement pour les Cadres et Experts Lundi 3 novembre, 10h00 ACTUAL TALENT Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-03T10:00:00 – 2025-11-03T17:00:00

Vous êtes technicien de maintenance, dessinateur BE, chargé d’affaires , comptables…?….(F/H)

Nous avons certainement une mission pour vous et des entreprises du secteur de l’industrie à vous présenter !

Rendez-vous à l’agence le 3 novembre 2025

À partir de 10H

Dans le cadre de la Semaine de l’Industrie

Au programme :

✅ Rencontres avec nos recruteurs

✅ Opportunités en CDI et en intérim

✅ Missions pour cadres et experts dès Bac+2

✅ Un moment convivial pour échanger sur votre projet professionnel

Venez nous rencontrer et construisons ensemble la suite de votre parcours dans l’industrie. ✨

Pour mieux vous recevoir nous vous proposons également de nous contacter au 06.23.48.16.33 pour un RDV (recommandé)

Ne manquez pas cette occasion unique de booster votre carrière dans l’industrie.

Nous avons hâte de vous rencontrer !

https://www.actual-talent.com/

ACTUAL TALENT 24 avenue Georges Pompidou 3130 BALMA Balma 31130 Vidailhan Haute-Garonne Occitanie

