Journée portes ouvertes Rénovation de l’habitat CARA Rénov’ Conférence DPE comprendre pour mieux agir Le Palais Royan Événements Royan

Journée portes ouvertes Rénovation de l’habitat CARA Rénov’ Conférence DPE comprendre pour mieux agir

Le Palais Royan Événements 42 avenue des Congrès Royan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-09 14:00:00

fin : 2026-04-09 20:00:00

Date(s) :

2026-04-09

Une journée portes ouvertes dédiée à la rénovation de l’habitat est organisée au Palais Royan Événements, le jeudi 9 avril 2026, de 14h à 17h, suivie d’une conférence à 18h.

Le Palais Royan Événements 42 avenue des Congrès Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 23 00 00 accueil.pdc@royanatlantique.fr

English :

An open day dedicated to home renovation is organized at Palais Royan Événements, on Thursday April 9, 2026, from 2pm to 5pm, followed by a conference at 6pm.

