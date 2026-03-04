Journée portes ouvertes Rénovation de l’habitat CARA Rénov’ Conférence DPE comprendre pour mieux agir Le Palais Royan Événements Royan
Le Palais Royan Événements 42 avenue des Congrès Royan Charente-Maritime
Début : 2026-04-09 14:00:00
fin : 2026-04-09 20:00:00
2026-04-09
Une journée portes ouvertes dédiée à la rénovation de l’habitat est organisée au Palais Royan Événements, le jeudi 9 avril 2026, de 14h à 17h, suivie d’une conférence à 18h.
Le Palais Royan Événements 42 avenue des Congrès Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 23 00 00 accueil.pdc@royanatlantique.fr
English :
An open day dedicated to home renovation is organized at Palais Royan Événements, on Thursday April 9, 2026, from 2pm to 5pm, followed by a conference at 6pm.
