Journée Portes Ouvertes Résidence Seniors Les Jardins d’Arcadie les 14 et 15 novembre 2025 Châtel-Guyon

Journée Portes Ouvertes Résidence Seniors Les Jardins d’Arcadie les 14 et 15 novembre 2025

9B Avenue du Général De Gaulle Châtel-Guyon Puy-de-Dôme

Début : 2025-11-14 09:00:00

fin : 2025-11-15 17:00:00

2025-11-14

Découvrez notre résidence pour nouveaux seniors, à Châtel-Guyon, au coeur du Aïga Resort Thermal

9B Avenue du Général De Gaulle Châtel-Guyon 63140 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 97 66 19 chatelguyon@jardins-arcadie.fr

English :

Discover our residence for new seniors in Châtel-Guyon, in the heart of the Aïga Resort Thermal

German :

Entdecken Sie unsere Residenz für neue Senioren, in Châtel-Guyon, im Herzen des Aïga Resort Thermal

Italiano :

Scoprite la nostra residenza per nuovi anziani, a Châtel-Guyon, nel cuore dell’ Aïga Resort Thermal

Espanol :

Descubra nuestra residencia para nuevos mayores, en Châtel-Guyon, en el corazón del Aïga Resort Thermal

