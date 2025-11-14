Journée Portes Ouvertes Résidence Seniors Les Jardins d’Arcadie les 14 et 15 novembre 2025 Châtel-Guyon
9B Avenue du Général De Gaulle Châtel-Guyon Puy-de-Dôme
Début : 2025-11-14 09:00:00
fin : 2025-11-15 17:00:00
2025-11-14
Découvrez notre résidence pour nouveaux seniors, à Châtel-Guyon, au coeur du Aïga Resort Thermal
9B Avenue du Général De Gaulle Châtel-Guyon 63140 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 97 66 19 chatelguyon@jardins-arcadie.fr
English :
Discover our residence for new seniors in Châtel-Guyon, in the heart of the Aïga Resort Thermal
German :
Entdecken Sie unsere Residenz für neue Senioren, in Châtel-Guyon, im Herzen des Aïga Resort Thermal
Italiano :
Scoprite la nostra residenza per nuovi anziani, a Châtel-Guyon, nel cuore dell’ Aïga Resort Thermal
Espanol :
Descubra nuestra residencia para nuevos mayores, en Châtel-Guyon, en el corazón del Aïga Resort Thermal
L’événement Journée Portes Ouvertes Résidence Seniors Les Jardins d’Arcadie les 14 et 15 novembre 2025 Châtel-Guyon a été mis à jour le 2025-11-05 par Office de Tourisme Terra Volcana, les Pays de Volvic