Journée Portes Ouvertes Résidence Villa Paul Thomas Résidence Villa Paul Thomas Le Vernet 21 juin 2025 10:00

Allier

Journée Portes Ouvertes Résidence Villa Paul Thomas Résidence Villa Paul Thomas 17 rue des Doyates Le Vernet Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-21 10:00:00

fin : 2025-06-21 16:00:00

Date(s) :

2025-06-21

C’est un événement gratuit, ouvert à tous, dans le cadre de la semaine de lutte contre la dénutrition des personnes âgées. Il y aura des bilans de repérage de la fragilité, des visites de l’établissement, et un buffet convivial avec les résidents

.

Résidence Villa Paul Thomas 17 rue des Doyates

Le Vernet 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 96 58 00 levernet@emeis.com

English :

This is a free event, open to all, as part of the week-long campaign to combat undernutrition in the elderly. There will be check-ups to detect frailty, tours of the facility, and a convivial buffet with residents

German :

Es handelt sich um eine kostenlose, für alle offene Veranstaltung im Rahmen der Woche gegen Unterernährung bei älteren Menschen. Es gibt Check-ups zur Erkennung von Gebrechlichkeit, Besuche in der Einrichtung und ein gemütliches Buffet mit den Bewohnern

Italiano :

Si tratta di un evento gratuito, aperto a tutti, che fa parte della campagna di una settimana per combattere la denutrizione negli anziani. Ci saranno visite di controllo per individuare le fragilità, tour della struttura e un simpatico buffet con i residenti

Espanol :

Se trata de un acto gratuito, abierto a todos, que forma parte de la semana de lucha contra la desnutrición de las personas mayores. Habrá chequeos para identificar la fragilidad, visitas al establecimiento y un bufé amistoso con los residentes

L’événement Journée Portes Ouvertes Résidence Villa Paul Thomas Le Vernet a été mis à jour le 2025-06-16 par Vichy Destinations