Journée portes ouvertes Route de Caritan Sainte-Anne

Journée portes ouvertes Samedi 20 septembre, 09h00 Route de Caritan Martinique

Gratuit , ouvert à tous , nombre de place illimité

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T23:00:00

Fin : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T23:00:00

Je vous ouvre les portes de mon atelier galerie . Je serais sur place pour vous expliquer mon travail et ma démarche artistique . Au plaisir de vous accueillir .

Route de Caritan Rue de l’esclave héroïque Sainte-Anne 97227 Martinique Martinique +596696975528 https://artimuse.jimdofree.com Atelier galerie Parking

Maryl musard