Journée portes-ouvertes station d’épuration Saint-Paul-lès-Dax
jeudi 1 octobre 2026 · station d’épuration · Saint-Paul-lès-Dax
Informations pratiques
Saint-Paul-lès-Dax
Journée portes-ouvertes
station d’épuration Chemin d’Anguiaou Saint-Paul-lès-Dax Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-01 14:00:00
fin : 2026-10-01 17:00:00
Date(s) :
2026-10-01
A l’occasion de la Semaine européenne du développement durable, le SYDEC organisera le jeudi 1er octobre 2026 une journée Portes-Ouvertes sur la station d’épuration de Saint-Paul-lès-Dax.
Des visites guidées seront proposées l’après-midi, sur deux créneaux horaires : 14h, 15h30.
Ouvertes aux familles, professionnels, élus et toute personne intéressée, ces visites sont accessibles uniquement sur inscription (avant le 28 septembre dernier délai) .
station d’épuration Chemin d’Anguiaou Saint-Paul-lès-Dax 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine communication@sydec40.fr
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English : Journée portes-ouvertes
L’événement Journée portes-ouvertes Saint-Paul-lès-Dax a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Grand Dax
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