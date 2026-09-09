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Journée portes-ouvertes station d’épuration Saint-Paul-lès-Dax

jeudi 1 octobre 2026 · station d’épuration · Saint-Paul-lès-Dax

Journée portes-ouvertes station d’épuration Saint-Paul-lès-Dax

Informations pratiques

Début
jeudi 1 octobre 2026
Fin
jeudi 1 octobre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
station d’épuration
Adresse
Chemin d'Anguiaou
Ville
40990 Saint-Paul-lès-Dax
Département
Landes
Tarif
0 0 0 Gratuit

Saint-Paul-lès-Dax

Journée portes-ouvertes

station d’épuration Chemin d’Anguiaou Saint-Paul-lès-Dax Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-01 14:00:00
fin : 2026-10-01 17:00:00

Date(s) :
2026-10-01

A l’occasion de la Semaine européenne du développement durable, le SYDEC organisera le jeudi 1er octobre 2026 une journée Portes-Ouvertes sur la station d’épuration de Saint-Paul-lès-Dax.

Des visites guidées seront proposées l’après-midi, sur deux créneaux horaires : 14h, 15h30.

Ouvertes aux familles, professionnels, élus et toute personne intéressée, ces visites sont accessibles uniquement sur inscription (avant le 28 septembre dernier délai)   .

station d’épuration Chemin d’Anguiaou Saint-Paul-lès-Dax 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine   communication@sydec40.fr

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English : Journée portes-ouvertes

L’événement Journée portes-ouvertes Saint-Paul-lès-Dax a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Grand Dax

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