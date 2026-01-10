Journée portes ouvertes Salix-Malva

plaine d’Aÿ Épernay Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 10:00:00

fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :

2026-06-14

Tout public

Portes ouvertes d’un espace nature d’un hectare. Visites et entrées libres de 10h00 à 18h00.

Parking gratuit disponible sur place. .

plaine d’Aÿ Épernay 51200 Marne Grand Est jeanpierre.paris@wanadoo.fr

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English : Journée portes ouvertes Salix-Malva

L’événement Journée portes ouvertes Salix-Malva Épernay a été mis à jour le 2026-03-25 par ADT de la Marne