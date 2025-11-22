Journée portes ouvertes SAM Neuves-Maisons SAM Neuves-Maisons Neuves-Maisons

Journée Portes Ouvertes – SAM Neuves-Maisons

Samedi 22 novembre 2025

À partir de 9h00 – sur inscription

Le site de SAM Neuves-Maisons, Groupe RIVA vous ouvre ses portes pour une journée exceptionnelle de découverte de nos métiers, de nos savoir-faire et de nos installations industrielles.

Au programme :

– Visite guidée de notre site

– Rencontre avec nos équipes : ingénieurs, techniciens et opérateurs

– Présentation de nos processus, procédés et innovations

– Échanges autour des opportunités d’emploi, de stage et d’apprentissage

Cette journée s’adresse à tous ceux qui souhaitent découvrir le monde de la sidérurgie / métallurgie et de la transformation de l’acier, ainsi qu’aux candidats intéressés par une carrière au sein d’un acteur industriel reconnu.

Du fait de nos installations et de leurs configurations,

Restrictions de visites :

– interdit aux mineurs de moins de 16 ans,

– les personnes mineures (16-17 ans) devront être accompagnés d’un adulte,

– Interdit aux personnes à mobilité réduite, femmes enceintes et porteurs de pacemaker.

SAM Neuves-Maisons 222 rue victor de Lespinats 54230 Neuves-Maisons Neuves-Maisons 54230 Meurthe-et-Moselle Grand Est [{« type »: « email », « value »: « joanna.belling@rivagroup.com »}]

Visite d’usine sidérurgique