Journée Portes Ouvertes Sapeurs-Pompiers Longueville Sur Scie Longueville-sur-Scie

Route de Newton Longville Longueville-sur-Scie Seine-Maritime

Début : 2025-09-27 10:00:00

fin : 2025-09-27 17:00:00

2025-09-27

Envie d’une journée inoubliable ? venez découvrir les coulisses de notre Centre de Secours !

Cette année, des nouveautés vous attendent

Un espace restauration le midi, une cellule parcours ARI et bien sûr… quelques surprises à découvrir sur place…

Et ne manquez pas notre tombola spéciale à 2€, avec 100% des tickets gagnants ! De quoi repartir avec un beau souvenir !

Les enfants seront à l’honneur avec la présence de notre mascotte, prête à les accueillir comme il se doit ! et un cadeau sera offert à chaque enfant déguisé en pompier ! Alors sortez les casques et les bottes !

On vous attend nombreux pour partager ce moment festif avec nous ! .

Route de Newton Longville Longueville-sur-Scie 76590 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 83 30 47

