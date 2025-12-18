Journée Portes Ouvertes Sciences Po Aix Institut d’études politiques (IEP) Sciences Po Aix Aix-en-Provence

Journée Portes Ouvertes Sciences Po Aix

Samedi 31 janvier 2026 de 10h à 17h. Institut d’études politiques (IEP) Sciences Po Aix 25 rue Gaston de Saporta Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31 10:00:00

fin : 2026-01-31 17:00:00

Date(s) :

2026-01-31

Sciences Po Aix vous ouvre ses portes pour une journée dédiée à la découverte de notre École, de nos formations et de notre vie étudiante. Venez rencontrer nos équipes pédagogiques, nos enseignants et nos étudiants pour poser toutes vos questions.

Cette journée portes ouvertes se tient sur deux sites différents, à Aix-en-Provence — vous pourrez facilement organiser votre parcours pour explorer les lieux, assister aux conférences et profiter pleinement des échanges.



● Espace Philippe Séguin (31 avenue Jean Dalmas), de 10h à 17h, en accès libre

● Site de Saporta (25 rue Gaston de Saporta), sur inscription



Au programme

• Conférence de présentation de l’École

• Conférence dédiée au concours d’entrée en 1re année (questions réponses)

• Visites guidées et rencontres avec nos équipes



Programme détaillé et inscriptions au temps forts à partir du 7 janvier 2026.

Espace de restauration à l’Espace Philippe Séguin. .

Institut d’études politiques (IEP) Sciences Po Aix 25 rue Gaston de Saporta Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur sciencespo.aix@sciencespo-aix.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Sciences Po Aix opens its doors to you for a day dedicated to discovering our School, our courses and our student life. Come and meet our teaching staff, lecturers and students, and ask all your questions.

L’événement Journée Portes Ouvertes Sciences Po Aix Aix-en-Provence a été mis à jour le 2025-12-18 par Office de Tourisme d’Aix en Provence