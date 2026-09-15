Journée portes ouvertes – SemonSat Fils Bureaux SemonSat Fils Gannat

Informations pratiques

Gannat

Journée portes ouvertes – SemonSat Fils

Bureaux SemonSat Fils 5 ZA Les Prés Liats Gannat Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:00:00

fin : 2026-09-19 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Découvrez les coulisses de l’exploitation d’une carrière lors de cette journée portes ouvertes ! Visite guidée en minibus, ateliers sur les métiers de la carrière et la biodiversité, sensibilisation aux angles morts et photo souvenir. Ouvert à tous !

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Bureaux SemonSat Fils 5 ZA Les Prés Liats Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes raphael.chaux@vicat.fr

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English :

Get a behind-the-scenes look at how a quarry operates during this open house! Guided minibus tour, workshops on careers in the quarry industry and biodiversity, a session on blind spots, and a souvenir photo. Open to everyone!

L’événement Journée portes ouvertes – SemonSat Fils Gannat a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de tourisme Val de Sioule