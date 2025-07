Journée portes ouvertes Sensations Zen Créations Saint-Riquier-ès-Plains

Journée portes ouvertes Sensations Zen Créations Saint-Riquier-ès-Plains samedi 2 août 2025.

Journée portes ouvertes Sensations Zen Créations

Saint-Riquier-ès-Plains Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-02 14:30:00

fin : 2025-08-02 18:00:00

Date(s) :

2025-08-02 2025-08-03

Diverses activités du bien-être et de l’artisanat seront au rendez-vous au 161 rue Souveraine à Saint Riquier chez Sylvie.

Diverses activités du bien-être et de l’artisanat seront au rendez-vous au 161 rue Souveraine à Saint Riquier chez Sylvie. .

Saint-Riquier-ès-Plains 76460 Seine-Maritime Normandie +33 6 23 79 92 66

English : Journée portes ouvertes Sensations Zen Créations

A range of wellness and craft activities will be on offer at Sylvie’s 161 rue Souveraine in Saint Riquier.

German :

Verschiedene Wellness-Aktivitäten und Kunsthandwerk werden in der 161 rue Souveraine in Saint Riquier bei Sylvie angeboten.

Italiano :

Presso Sylvie’s, al 161 di rue Souveraine a Saint Riquier, saranno proposte diverse attività di benessere e artigianali.

Espanol :

En Sylvie’s, 161 rue Souveraine, en Saint Riquier, se ofrecerán diversas actividades de bienestar y artesanía.

L’événement Journée portes ouvertes Sensations Zen Créations Saint-Riquier-ès-Plains a été mis à jour le 2025-07-15 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre