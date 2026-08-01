Journée Portes Ouvertes SHUC Saint-Contest

Informations pratiques

Saint-Contest

Journée Portes Ouvertes SHUC

19 Rue de la Folie Saint-Contest Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30 14:00:00

fin : 2026-08-30 17:00:00

Date(s) :

2026-08-30

Découvrez le centre équestre et ses activités baptêmes poney, initiations et visites des installations. Profitez également d’une brocante équestre et des inscriptions pour la rentrée 2026-2027. Une après-midi conviviale et familiale autour du cheval !

La Société Hippique Urbaine de Caen (SHUC) ouvre ses portes au public de 14h00 à 17h00 pour une après-midi placée sous le signe de la découverte et de l’équitation.

Cette journée sera l’occasion de découvrir le centre équestre, ses installations et ses activités, que vous soyez cavalier, futur adhérent ou simplement curieux de découvrir l’univers du cheval.

Au programme baptêmes poney, parcours d’initiation, découverte du centre équestre et de ses installations, ainsi que des informations et inscriptions pour la rentrée 2026-2027.

Une brocante équestre sera également organisée tout au long de l’après-midi. Les stands seront tenus par les adhérents de la SHUC, qui proposeront à la vente du matériel et des équipements équestres d’occasion. La brocante est ouverte à tous les visiteurs souhaitant chiner et trouver de bonnes affaires.

Une après-midi conviviale et familiale pour découvrir la SHUC, rencontrer l’équipe, profiter des animations et préparer votre rentrée équestre ! .

19 Rue de la Folie Saint-Contest 14280 Calvados Normandie +33 2 31 44 59 68 contact@shuc-centreequestrecaen.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Journée Portes Ouvertes SHUC

Come and discover the riding centre and its activities: pony rides for first-timers, introductory sessions and tours of the facilities. You can also enjoy an equestrian flea market and sign up for the 2026–2027 academic year. A fun, family-friendly afternoon centred around horses!

L’événement Journée Portes Ouvertes SHUC Saint-Contest a été mis à jour le 2026-08-21 par OT Caen la Mer