Journée Portes Ouvertes SNSM Loguivy-de-la-mer Station SNSM de Loguivy-de-la-mer Ploubazlanec

Station SNSM de Loguivy-de-la-mer Rue du Port Loguivy Ploubazlanec Côtes-d’Armor

Début : 2025-07-20 14:30:00

fin : 2025-07-20 20:00:00

2025-07-20

La station SNSM de Loguivy-de-la-mer ouvrira ses portes au public, découvrez les coulisses du sauvetage en mer. Au programme de l’après-midi: visites du canot tous temps Zant Ivy et de la station, rencontres avec les bénévoles, boutique SNSM, démonstrations de sauvetage, jeux pour enfants, tombola, buvette, crêpes, huîtres, petite restauration. Présence exceptionnelle de chiens de sauvetage. Concert de Bord’all. Mix de Dgildas. Entrée libre. Plus d’informations sur facebook « SNSM station de Loguivy de la Mer » et au 06 33 14 02 71. .

Station SNSM de Loguivy-de-la-mer Rue du Port Loguivy Ploubazlanec 22620 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 33 14 02 71

