Journée Portes Ouvertes, spéciale BTS agricole Lycée Terre d’horizon Romans-sur-Isère

Journée Portes Ouvertes, spéciale BTS agricole
Lycée Terre d’horizon 1414 Chemin de Rosey Ouest Romans-sur-Isère Drôme
Début : 2026-01-24 09:00:00
fin : 2026-01-24 12:00:00
2026-01-24
L’établissement Terre d’Horizon ouvre ses portes pour faire découvrir ses BTS agricoles (Aménagements Paysagers, Métiers du Végétal) par la voie scolaire ou par la voie de l’apprentissage.
Lycée Terre d’horizon 1414 Chemin de Rosey Ouest Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 71 25 25 epl.romans@educagri.fr
English :
The Terre d’Horizon establishment is opening its doors to present its agricultural BTS (Landscaping and Plant Trades) through school or apprenticeship schemes.
