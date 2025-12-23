Journée portes ouvertes Sport Bretagne, Sport Bretagne Dinard

Journée portes ouvertes Sport Bretagne

Sport Bretagne 24 Rue des Marettes Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-16 18:00:00

fin : 2026-01-16 20:00:00

Date(s) :

2026-01-16

Sport Bretagne, organisme public de formation dans les métiers du sport et de l’animation, organisera ses Journées Portes Ouvertes le vendredi 16 janvier et le samedi 17 janvier 2026.

A cette occasion, l’ équipe pédagogique sera présente pour vous accueillir et répondre à l’ensemble de vos interrogations sur les différents cursus qui seront proposés à la rentrée de septembre (Quelle formation ? Quels financements ? Quel rythme ? Quels débouchés possibles ? …). Sous forme d’alternance, Sport Bretagne propose en effet différents parcours de formation (courts ou longs) dans plusieurs villes en Bretagne (Dinard, Brest, Saint-Malo …).

Vous découvrirez notamment

– Les différents métiers préparés coach sportif, maître-nageur sauveteur, chargé de développement asso sportive, éducateur sportif, chef de bassin, éducateur mobilité à vélo, secouriste …

– Leurs mission accueil, formation, performance

– L’établissement hébergement, restauration, salle de sport

vendredi 16 janvier 2026 18h à 20h

samedi 17 janvier 2026 8h30 à 13h

Sport Bretagne de Dinard Bâtiment Michelet

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter Sport Bretagne au 02 99 16 34 16 ou par formulaire de contact https://www.sportbretagne.bzh/contact/ .

Sport Bretagne 24 Rue des Marettes Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 16 34 16

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Journée portes ouvertes Sport Bretagne Dinard a été mis à jour le 2025-12-23 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme