Journée portes ouvertes Sport Bretagne, Sport Bretagne Dinard

Début : 2026-01-16 18:00:00
fin : 2026-01-16 20:00:00
2026-01-16
Sport Bretagne, organisme public de formation dans les métiers du sport et de l’animation, organisera ses Journées Portes Ouvertes le vendredi 16 janvier et le samedi 17 janvier 2026.
A cette occasion, l’ équipe pédagogique sera présente pour vous accueillir et répondre à l’ensemble de vos interrogations sur les différents cursus qui seront proposés à la rentrée de septembre (Quelle formation ? Quels financements ? Quel rythme ? Quels débouchés possibles ? …). Sous forme d’alternance, Sport Bretagne propose en effet différents parcours de formation (courts ou longs) dans plusieurs villes en Bretagne (Dinard, Brest, Saint-Malo …).
Vous découvrirez notamment
– Les différents métiers préparés coach sportif, maître-nageur sauveteur, chargé de développement asso sportive, éducateur sportif, chef de bassin, éducateur mobilité à vélo, secouriste …
– Leurs mission accueil, formation, performance
– L’établissement hébergement, restauration, salle de sport
vendredi 16 janvier 2026 18h à 20h
samedi 17 janvier 2026 8h30 à 13h
Sport Bretagne de Dinard Bâtiment Michelet
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter Sport Bretagne au 02 99 16 34 16 ou par formulaire de contact https://www.sportbretagne.bzh/contact/ .
Sport Bretagne 24 Rue des Marettes Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 16 34 16
