Informations pratiques

Rion-des-Landes

Journée portes ouvertes : Station d’épuration de Rion des Landes

Rue Dominique Bellegarde Rion-des-Landes Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-01 08:30:00

fin : 2026-10-01

Date(s) :

2026-10-01

A l’occasion de la Semaine européenne du développement durable, le SYDEC organisera une journée Portes-Ouvertes sur la station d’épuration de Rion-des-Lande.

Des visites guidées seront proposées sur quatre créneaux horaires : 8h30, 10h30, 14h, 15h30.

Sur inscription avant le 28 septembre dernier

A l’occasion de la Semaine européenne du développement durable, le SYDEC organisera une journée Portes-Ouvertes sur la station d’épuration de Rion-des-Lande.

Des visites guidées seront proposées tout au long de la journée, sur quatre créneaux horaires : 8h30, 10h30, 14h, 15h30.

Ouvertes aux familles, professionnels, élus et toute personne intéressée, ces visites sont accessibles uniquement sur inscription (avant le 28 septembre dernier délai) .

Rue Dominique Bellegarde Rion-des-Landes 40370 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 78 64 54 communication@sydec40.fr

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English : Journée portes ouvertes : Station d’épuration de Rion des Landes

To mark European Sustainable Development Week, SYDEC will host an Open House at the Rion-des-Lande wastewater treatment plant.

Guided tours will be offered at four different times: 8:30 a.m., 10:30 a.m., 2:00 p.m., and 3:30 p.m.

Registration was required by September 28.

L’événement Journée portes ouvertes : Station d’épuration de Rion des Landes Rion-des-Landes a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Tartas