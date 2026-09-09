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Journée portes ouvertes : Station d’épuration de Rion des Landes Rion-des-Landes

jeudi 1 octobre 2026 · Rion-des-Landes

Journée portes ouvertes : Station d’épuration de Rion des Landes Rion-des-Landes

Informations pratiques

Début
jeudi 1 octobre 2026
Fin
jeudi 1 octobre 2026
Heure de début
08:30:00
Adresse
Rue Dominique Bellegarde
Ville
40370 Rion-des-Landes
Département
Landes
Tarif
Gratuit

Rion-des-Landes

Journée portes ouvertes : Station d’épuration de Rion des Landes

Rue Dominique Bellegarde Rion-des-Landes Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-01 08:30:00
fin : 2026-10-01

Date(s) :
2026-10-01

A l’occasion de la Semaine européenne du développement durable, le SYDEC organisera une journée Portes-Ouvertes sur la station d’épuration de Rion-des-Lande.

Des visites guidées seront proposées sur quatre créneaux horaires : 8h30, 10h30, 14h, 15h30.

Sur inscription avant le 28 septembre dernier
A l’occasion de la Semaine européenne du développement durable, le SYDEC organisera une journée Portes-Ouvertes sur la station d’épuration de Rion-des-Lande.

Des visites guidées seront proposées tout au long de la journée, sur quatre créneaux horaires : 8h30, 10h30, 14h, 15h30.

Ouvertes aux familles, professionnels, élus et toute personne intéressée, ces visites sont accessibles uniquement sur inscription (avant le 28 septembre dernier délai)   .

Rue Dominique Bellegarde Rion-des-Landes 40370 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 78 64 54  communication@sydec40.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Journée portes ouvertes : Station d’épuration de Rion des Landes

To mark European Sustainable Development Week, SYDEC will host an Open House at the Rion-des-Lande wastewater treatment plant.

Guided tours will be offered at four different times: 8:30 a.m., 10:30 a.m., 2:00 p.m., and 3:30 p.m.

Registration was required by September 28.

L’événement Journée portes ouvertes : Station d’épuration de Rion des Landes Rion-des-Landes a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Tartas

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