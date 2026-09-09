Journée portes ouvertes : Station d’épuration de Rion des Landes Rion-des-Landes
jeudi 1 octobre 2026 · Rion-des-Landes
Informations pratiques
Rion-des-Landes
Journée portes ouvertes : Station d’épuration de Rion des Landes
Rue Dominique Bellegarde Rion-des-Landes Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-01 08:30:00
fin : 2026-10-01
Date(s) :
2026-10-01
A l’occasion de la Semaine européenne du développement durable, le SYDEC organisera une journée Portes-Ouvertes sur la station d’épuration de Rion-des-Lande.
Des visites guidées seront proposées sur quatre créneaux horaires : 8h30, 10h30, 14h, 15h30.
Sur inscription avant le 28 septembre dernier
A l’occasion de la Semaine européenne du développement durable, le SYDEC organisera une journée Portes-Ouvertes sur la station d’épuration de Rion-des-Lande.
Des visites guidées seront proposées tout au long de la journée, sur quatre créneaux horaires : 8h30, 10h30, 14h, 15h30.
Ouvertes aux familles, professionnels, élus et toute personne intéressée, ces visites sont accessibles uniquement sur inscription (avant le 28 septembre dernier délai) .
Rue Dominique Bellegarde Rion-des-Landes 40370 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 78 64 54 communication@sydec40.fr
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English : Journée portes ouvertes : Station d’épuration de Rion des Landes
To mark European Sustainable Development Week, SYDEC will host an Open House at the Rion-des-Lande wastewater treatment plant.
Guided tours will be offered at four different times: 8:30 a.m., 10:30 a.m., 2:00 p.m., and 3:30 p.m.
Registration was required by September 28.
L’événement Journée portes ouvertes : Station d’épuration de Rion des Landes Rion-des-Landes a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Tartas
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