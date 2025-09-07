JOURNÉE PORTES OUVERTES Ile de Mazerolles Sucé-sur-Erdre
JOURNÉE PORTES OUVERTES Ile de Mazerolles Sucé-sur-Erdre dimanche 7 septembre 2025.
JOURNÉE PORTES OUVERTES
Ile de Mazerolles Club Nautique de Mazerolles Sucé-sur-Erdre Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-07 11:00:00
fin : 2025-09-07
Date(s) :
2025-09-07
Venez découvrir toutes les activités du Club
Initiations gratuites
Découverte des activités du club
Ouvert à tous .
Ile de Mazerolles Club Nautique de Mazerolles Sucé-sur-Erdre 44240 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 77 76 80 contact@cnmaz.fr
English :
Come and discover all the Club’s activities
German :
Kommen Sie und entdecken Sie alle Aktivitäten des Clubs
Italiano :
Venite a scoprire tutte le attività del Club
Espanol :
Ven a descubrir todas las actividades del Club
L’événement JOURNÉE PORTES OUVERTES Sucé-sur-Erdre a été mis à jour le 2025-08-30 par Pays Erdre Canal Forêt