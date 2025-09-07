JOURNÉE PORTES OUVERTES Ile de Mazerolles Sucé-sur-Erdre

Début : 2025-09-07 11:00:00

fin : 2025-09-07

2025-09-07

Venez découvrir toutes les activités du Club

Initiations gratuites

Découverte des activités du club

Ouvert à tous .

Ile de Mazerolles Club Nautique de Mazerolles Sucé-sur-Erdre 44240 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 77 76 80 contact@cnmaz.fr

English :

Come and discover all the Club’s activities

German :

Kommen Sie und entdecken Sie alle Aktivitäten des Clubs

Italiano :

Venite a scoprire tutte le attività del Club

Espanol :

Ven a descubrir todas las actividades del Club

L’événement JOURNÉE PORTES OUVERTES Sucé-sur-Erdre a été mis à jour le 2025-08-30 par Pays Erdre Canal Forêt