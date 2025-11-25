Journée portes ouvertes SYNERGY SCOP SYNERGY SCOP Pessac

Journée portes ouvertes SYNERGY SCOP Mardi 25 novembre, 09h00 SYNERGY SCOP Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-25T09:00:00 – 2025-11-25T16:30:00

Fin : 2025-11-25T09:00:00 – 2025-11-25T16:30:00

Venez visiter SYNERGY SCOP, un acteur majeur de la sous traitance industrielle en Nouvelle Aquitaine, spécialisé dans l’assemblage de cartes électroniques, faisceaux électriques et intégrations de produits électroniques.

Notre site de Pessac compte 120 collaborateurs qui sont à la fois les actionnaires de l’entreprise. En outre, notre personnel compte 55% de personnes en situation de handicap en lien avec notre statut d’Entreprise Adaptée.

Cela fait de SYNERGY une entreprise unique, porteuse de valeurs à la fois de performance et d’inclusion.

SYNERGY SCOP 69 avenue surcouf – 33610 Pessac Pessac 33600 France Alouette Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « accueil@synergy-scop.fr »}]

Venez visiter SYNERGY SCOP, un acteur majeur de la sous traitance industrielle en Nouvelle Aquitaine, spécialisé dans l’assemblage de cartes électroniques et autres produits électriques electronique électronique