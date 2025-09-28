Journée portes ouvertes universités de Rennes et grandes écoles Rennes Rennes

Entrée libre

Un rendez-vous pour découvrir l’ensemble de nos formations, explorer les campus, rencontrer les équipes enseignantes, les services universitaires et échanger avec les étudiantes et étudiants.

L’Université de Rennes vous donne rendez-vous le **samedi 7 février 2026, de 9h à 17h. Profitez de la journée portes ouvertes** pour découvrir les campus rennais et l’offre de formations de l’université.

Vous pourrez ainsi échanger avec la communauté étudiante et le corps enseignant, vous informer sur le contenu des cours, les débouchés professionnels et la vie étudiante.

### **Campus Beaulieu – Rennes**

* Bâtiment 2A (entrée par le bâtiment 1) : Faculté des sciences – département sciences de la vie et de l’environnement – département sciences et propriétés de la matière – département mathématiques, UFR de philosophie, ISTIC (informatique-électronique), OSERen (observatoire des sciences de l’environnement de Rennes), Enssat

* Bâtiment 41 et 42 : ESIR (école supérieure d’ingénieurs de Rennes)

* Bâtiment 8 : IUT de Rennes – département carrières sociales (CS) et département gestion des entreprises et des administrations (GEA)

* Site Clos Courtel : IUT de Rennes – départements GCCD, GMP, GEII et Chimie

### **Campus Santé Villejean – Rennes**

* Bâtiment 2 : Facultés de médecine, pharmacie et odontologie et formations paramédicales

### **Campus Centre – Rennes**

* Faculté des sciences économiques

* Faculté de droit et de science politique

* IGR-IAE Rennes

Le site de l’IPAG est fermé au public. Pour vous renseigner, un stand IPAG est à votre disposition à la faculté de droit et de science politique.

**> Télécharger prochainement la plaquette programme de la journée portes ouvertes 2026**

Pour connaître le détail du programme et préparer votre venue, consultez le site [portesouvertes.univ-rennes.fr](https://portesouvertes.univ-rennes.fr)

[Parcourez l’annuaire de formations de l’Université de Rennes](https://formations.univ-rennes.fr/).

