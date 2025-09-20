JOURNÉE PORTES OUVERTES USS La Salvetat-sur-Agout
Tour des Prades La Salvetat-sur-Agout Hérault
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-20
2025-09-20
La Journée Portes Ouvertes de l’USS, c’est le rendez-vous pour découvrir les activités sportives proposées cette année !
Nouveauté Bourse aux articles de sport
Tour des Prades La Salvetat-sur-Agout 34330 Hérault Occitanie +33 4 67 97 61 47
English :
The USS Open Day is the perfect opportunity to discover this year’s sports activities!
New: Sports goods market
German :
Der Tag der offenen Tür der USS ist der Treffpunkt, um die in diesem Jahr angebotenen Sportaktivitäten zu entdecken!
Neu: Börse für Sportartikel
Italiano :
L’Open Day dell’USS è il posto giusto per scoprire le attività sportive offerte quest’anno!
Novità: mercato degli articoli sportivi
Espanol :
La Jornada de Puertas Abiertas de la USS es el lugar ideal para informarse sobre las actividades deportivas que se ofrecen este año
Nuevo: Mercado de artículos deportivos
