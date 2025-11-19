Journée portes ouvertes ! Venez-nous rencontrer ! 7 boulevard louis XIV LILLE Lille

Journée portes ouvertes ! Venez-nous rencontrer ! Mercredi 19 novembre, 10h00 7 boulevard louis XIV LILLE Nord

Invitation – JOURNEE PORTES OUVERTES Recrutement Industrie

Actual Talent vous invite à une journée portes ouvertes dédiée aux cadres et experts des métiers de l’industrie

Vous êtes (F/H) Electromécanicien / Technicien de maintenance / Automaticien / bureau d’études / QHSE… à la recherche d’un CDI ou d’une mission en intérim ou simplement en veille active?

Venez rencontrer notre bureau spécialisé dans vos métiers !

Découvrez nos opportunités dans tous les secteurs d’activité de l’industrie

Échangeons !

Repartez avec une mission adaptée à votre profil

Date : Mercredi 19 novembre 2025

Lieu 7 boulevard Louis XIV – Lille

Pour mieux vous recevoir nous vous proposons également de nous contacter au 03 20 63 16 55 ou 06 21 44 19 06 pour un RDV (recommandé)

Ne manquez pas cette occasion unique de booster votre carrière dans l’industrie.

Nous avons hâte de vous rencontrer !

https://www.actual-talent.com/

Vous recherchez un emploi dans les métiers de l’industrie ? Rencontrons-nous ? interim recrutement