Journée portes ouvertes

Campus 1 Rue Victor Dollé Vesoul Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17 09:00:00

fin : 2026-02-28 16:00:00

Date(s) :

2026-01-17 2026-02-28

Journée portes ouvertes, école de commerce, de bac+2 à bac +5 .

Campus 1 Rue Victor Dollé Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Journée portes ouvertes

L’événement Journée portes ouvertes Vesoul a été mis à jour le 2025-12-22 par MAISON DU TOURISME DE VESOUL