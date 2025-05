Journée Portes Ouvertes Vitteaut-Alberti – Rully, 14 juin 2025 07:00, Rully.

Saône-et-Loire

Journée Portes Ouvertes Vitteaut-Alberti 16 rue de la buisserolle Rully Saône-et-Loire

Début : 2025-06-14

fin : 2025-06-14

2025-06-14

Nous sommes ravis de vous annoncer le grand retour de notre incontournable Journée Portes Ouvertes.

Comme l’an dernier, nous vous ouvrons nos portes dès 15h jusqu’à 2h du matin pour un moment mémorable au cœur de l’élaboration de nos Crémants de Bourgogne.

Au programme de cette édition

– Découvrez tous les secrets de la méthode traditionnelle Participez à nos visites guidées de la cuverie et découvrez l’élaboration de nos fines bulles de 15h à 20h (une visite toutes les heures).

– Incarnez le rôle d’un caviste en participant à notre atelier de dégustation technique (un atelier toutes les heures).

– Ambiance festive garantie Pour les jeunes (et les moins jeunes au cœur d’enfant !), un château gonflable sera installé. Immortalisez ce moment grâce à notre photobooth ! Sourires et souvenirs garantis.

– Papilles en fête Régalez-vous avec le brasero de C’est dans la boite émincés steak Charolais et pommes de terre grenailles, wraps poulet crudités ou encore une option végétarienne avec halloumi grillé et pommes de terre grenailles. Des planches apéritives composées de fromages et de charcuteries à partager de La Maison Marquis. Pour terminer, savourez de délicieuses pâtisseries de la maison Di Sotto, pâtissier rullyotin.

– Concert exceptionnel Vibrez au son du groupe LONDON CALLING qui enflammera la scène de 19h30 à 23h ! .

16 rue de la buisserolle

Rully 71150 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 87 23 97 contact@vitteaut-alberti.fr

