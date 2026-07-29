Journée Portes Ouvertes Voile & Handicap Les Voiles d’Hendaye Hendaia Bela Hendaye
samedi 29 août 2026 · Les Voiles d’Hendaye Hendaia Bela · Hendaye
Informations pratiques
Hendaye
Journée Portes Ouvertes Voile & Handicap
Les Voiles d’Hendaye Hendaia Bela 1 impasse Jean-Baptiste Garat Hendaye Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 09:30:00
fin : 2026-08-29 18:00:00
Date(s) :
2026-08-29
● Sorties adaptées gratuites, en baie de Txingudi, sur une chaloupe à rames et à
voile latine, et possibilité de naviguer en binôme handivalide sur un
HANSA 303 .
Possibilité d’embarquer grâce à un lève-personne électrique.
● Des initiations à la voile radiocommandée (VRC), accessible à toutes et tous.
● Les praticiennes SNOEZELEN vous accueilleront dans la caravane sensorielle de l’association SUR LE CHEMIN D’HAIZE pour une expérience détente.
● Nous invitons la Compagnie BRANCA qui nous présentera une création théâtrale en plein air !
Programme
– 9h30 Accueil parking réservé (voir plan ci-dessous)
– 10h00 /12h00 Activités encadrées sur l’eau et caravane sensorielle.
– 12h00 Petite Cantine du GEM PHOENIX et possibilité de pique-nique sur place.
– 14h30 Spectacle de la Compagnie de théâtre BRANCA
– 15h15 Reprise des activités
– 18h00 Fin des activités .
Les Voiles d’Hendaye Hendaia Bela 1 impasse Jean-Baptiste Garat Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 03 17 47 contact@lesvoilesdhendaye.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Journée Portes Ouvertes Voile & Handicap
L’événement Journée Portes Ouvertes Voile & Handicap Hendaye a été mis à jour le 2026-07-25 par Hendaye Tourisme & Commerce
À voir aussi à Hendaye (Pyrénées-Atlantiques)
- Tournoi de tennis de table Gymnase Irandatz Hendaye 29 juillet 2026
- Sports traditionnels Force basque Hendaye 29 juillet 2026
- Visite d’Hendaye Quartier plage Office de Tourisme Hendaye 30 juillet 2026
- Initiation Longe Côte Bella Vista Sur la plage, face à cabane La Baleine Hendaye 30 juillet 2026
- Pass Visite d’Hendaye Quartier plage + Cité des Mémoires Office de Tourisme Hendaye 30 juillet 2026