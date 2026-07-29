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Journée Portes Ouvertes Voile & Handicap Les Voiles d’Hendaye Hendaia Bela Hendaye

samedi 29 août 2026 · Les Voiles d’Hendaye Hendaia Bela · Hendaye

Journée Portes Ouvertes Voile & Handicap Les Voiles d’Hendaye Hendaia Bela Hendaye

Informations pratiques

Début
samedi 29 août 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Heure de début
09:30:00
Lieu
Les Voiles d’Hendaye Hendaia Bela
Adresse
1 impasse Jean-Baptiste Garat
Ville
64700 Hendaye
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Hendaye

Journée Portes Ouvertes Voile & Handicap

Les Voiles d’Hendaye Hendaia Bela 1 impasse Jean-Baptiste Garat Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 09:30:00
fin : 2026-08-29 18:00:00

Date(s) :
2026-08-29

● Sorties adaptées gratuites, en baie de Txingudi, sur une chaloupe à rames et à
voile latine, et possibilité de naviguer en binôme handivalide sur un
HANSA 303 .
Possibilité d’embarquer grâce à un lève-personne électrique.

● Des initiations à la voile radiocommandée (VRC), accessible à toutes et tous.

● Les praticiennes SNOEZELEN vous accueilleront dans la caravane sensorielle de l’association SUR LE CHEMIN D’HAIZE pour une expérience détente.

● Nous invitons la Compagnie BRANCA qui nous présentera une création théâtrale en plein air !

Programme
– 9h30 Accueil parking réservé (voir plan ci-dessous)
– 10h00 /12h00 Activités encadrées sur l’eau et caravane sensorielle.
– 12h00 Petite Cantine du GEM PHOENIX et possibilité de pique-nique sur place.
– 14h30 Spectacle de la Compagnie de théâtre BRANCA
– 15h15 Reprise des activités
– 18h00 Fin des activités   .

Les Voiles d’Hendaye Hendaia Bela 1 impasse Jean-Baptiste Garat Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 03 17 47  contact@lesvoilesdhendaye.fr

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English : Journée Portes Ouvertes Voile & Handicap

L’événement Journée Portes Ouvertes Voile & Handicap Hendaye a été mis à jour le 2026-07-25 par Hendaye Tourisme & Commerce

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