Journée Portes Ouvertes Yacht Club de l’Odet Bénodet

Avenue de Kercreven Bénodet Finistère

Le Yacht Club de l’Odet, vous donne rendez-vous le 11 avril pour une journée exceptionnelle placée sous le signe du partage et de la découverte !

À l’occasion de cette journée portes ouvertes, venez découvrir l’ensemble des activités du club, rencontrer les membres et échanger autour de votre envie de rejoindre une communauté passionnée et conviviale.

Au programme

– Présentation des activités du club

– Moments d’échange et de convivialité

– Découverte de la voile radiocommandée

Une régate de voile radiocommandée se déroulera au port pendant toute la manifestation, ouverte à tous.

Des bateaux seront mis à votre disposition pour vous permettre de vous initier et de vivre l’expérience au plus près de l’action !

Que vous soyez curieux, passionné ou simplement en quête d’une nouvelle activité, cette journée est faite pour vous. .

Avenue de Kercreven Bénodet 29950 Finistère Bretagne +33 2 98 57 26 09

