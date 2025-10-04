Journée portes toujours ouvertes Réseau Relief à la Coconerie La Coconnerie Aurel

La Coconnerie 2953 route d’Aurel Aurel Drôme

Au programme

15h Accueil autour d’un café et visite du lieu, 16h Visite du jardin en agro-foresterie, 17h 19H Atelier BD avec Priscilla Horviller,

A partir de 14h, prix libre Sauna mobile SONAMBUL sur rendez-vous au 06.51.06.08.91,

.

La Coconnerie 2953 route d’Aurel Aurel 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 48 81 44 contact@lacoconnerie.fr

English :

Program:

3pm Welcome with coffee and tour of the site, 4pm Tour of the agro-forestry garden, 5pm ? 7pm Comic book workshop with Priscilla Horviller,

From 2pm, free admission: SONAMBUL mobile sauna by appointment on 06.51.06.08.91,

German :

Auf dem Programm stehen:

15h Empfang bei einem Kaffee und Besichtigung des Ortes, 16h Besichtigung des Gartens mit Agroforstwirtschaft, 17h ? 19 Uhr Comic-Workshop mit Priscilla Horviller,

Ab 14h, freier Preis: Mobile Sauna SONAMBUL nach Vereinbarung unter 06.51.06.08.91,

Italiano :

Il programma:

ore 15.00 Accoglienza con caffè e visita del sito, ore 16.00 Visita dell’orto agro-forestale, ore 17.00 ? ore 19.00 Laboratorio di fumetto con Priscilla Horviller,

Dalle 14.00, ingresso libero: sauna mobile SONAMBUL su prenotazione il 06.51.06.08.91,

Espanol :

En el programa:

15.00 h Bienvenida con café y visita a las instalaciones, 16.00 h Visita al huerto agroforestal, 17.00 h ? 19.00 h Taller de cómic con Priscilla Horviller,

A partir de las 14.00 h, entrada gratuita: sauna móvil SONAMBUL con cita previa en el 06.51.06.08.91,

