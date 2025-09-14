Journée pour l’environnement Arènes Gabarret

Journée pour l’environnement Arènes Gabarret dimanche 14 septembre 2025.

Journée pour l’environnement

Arènes 170 Rue Attenschwiller Gabarret Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-14

fin : 2025-09-14

Date(s) :

2025-09-14

Amoureux de Gabarret et/ou amoureux de la Nature, l’association Artisans & Commerçants en Pays Gabardan vous convie à les rejoindre pour une matinée afin de les aider à rendre encore plus agréable le village en participant au ramassage de déchets.

Amoureux de Gabarret et/ou amoureux de la Nature, l’association Artisans & Commerçants en Pays Gabardan vous convie à les rejoindre pour une matinée afin de les aider à rendre encore plus agréable le village en participant au ramassage de déchets.

A la fin de la matinée, un verre de l’amitié vous sera offert ! .

Arènes 170 Rue Attenschwiller Gabarret 40310 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 98 70 64 asso.acpg@gmail.com

English : Journée pour l’environnement

Lovers of Gabarret and/or lovers of nature, the association Artisans & Commerçants en Pays Gabardan invites you to join them for a morning to help them make the village even more pleasant by taking part in the garbage collection.

German : Journée pour l’environnement

Als Liebhaber von Gabarret und/oder Naturliebhaber lädt Sie der Verein « Artisans & Commerçants en Pays Gabardan » ein, sich ihm einen Vormittag lang anzuschließen, um ihm zu helfen, das Dorf noch angenehmer zu gestalten, indem Sie sich an der Müllsammlung beteiligen.

Italiano :

Amanti di Gabarret e/o della natura, l’associazione Artisans & Commerçants en Pays Gabardan vi invita ad unirvi a loro per una mattinata per contribuire a rendere il villaggio ancora più piacevole partecipando alla raccolta dei rifiuti.

Espanol : Journée pour l’environnement

Amantes de Gabarret y/o amantes de la naturaleza, la asociación Artisans & Commerçants en Pays Gabardan le invita a unirse a ellos durante una mañana para contribuir a hacer aún más agradable el pueblo participando en la recogida de basuras.

L’événement Journée pour l’environnement Gabarret a été mis à jour le 2025-09-04 par OT Landes d’Armagnac