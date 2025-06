Journée pour nos blessés – Troyes 14 juin 2025 10:00

Journée avec nos blessés, c’est une journée pour mettre en lumière les blessés de l’armée de terre et permettre de récolter des dons à leur profit.



Toute la journée, un village avec ateliers sportifs sont proposés par les militaires du 5e régiment de dragons et des véhicules sont exposés.



>> Un village et des défis sportifs

Pour cette 4e édition en local, des ateliers sportifs seront proposés sur le forum de l’Hôtel de Ville.

Venez défier les dragons sur différentes disciplines sportives !

Un village militaire sportif animé par le 5e RD, où de nombreux défis sportifs sont à relever (rameur, cross-fit, tiré de corde, etc.).

Rencontres et échanges avec les différents corps de métiers, présentation d’un Véhicule Blindé Léger (VBL), atelier camouflage, etc. .

Forum de l’Hôtel de Ville

Troyes 10000 Aube Grand Est

