Journée Pré-Événement Sword Cold Swimming Sur la digue, Bd du Calvados Lion-sur-Mer

Journée Pré-Événement Sword Cold Swimming

Sur la digue, Bd du Calvados Salle du Trianon Lion-sur-Mer Calvados

Début : 2026-01-24 14:00:00

fin : 2026-01-24 22:30:00

2026-01-24

La veille du SWORD COLD SWIMMING, participez à une journée ouverte à tous yoga, hypnose, table ronde sur la nage hivernale, puis pot convivial. La soirée se termine par la projection du film “Sally Bauer, à contre-courant”

À la veille de la 2ᵉ édition du SWORD COLD SWIMMING, nous vous invitons à une journée d’ateliers et de rencontres dédiés au bien-être, à la préparation mentale et au dépassement de soi.

Un moment convivial, ouvert à toutes et tous — sportifs comme simples curieux — pour plonger dans l’univers unique de la nage en eau froide.

14h Séance de yoga

Animée par Ahimsayogabyhelene

Un temps pour se détendre, respirer et recentrer corps et esprit avant le grand jour.

(Pensez à apporter votre tapis.)

16h “Viens surfer sur la vague”

Séance d’hypnose guidée avec Olivier

Une expérience immersive pour apprivoiser ses émotions, renforcer sa confiance et visualiser ses objectifs.

17h30 Table ronde “La nage hivernale et le dépassement de soi”

Avec nos spécialistes et athlètes

Un moment d’échanges pour mieux comprendre les enjeux, les bienfaits et les défis de la nage en eau froide.

Un pot convivial, offert par les Louphouques d’Hermanville, clôturera ces discussions dans une ambiance chaleureuse.

20h30 Projection du film “Sally Bauer, à contre-courant”

Un documentaire de Frida Kempff Durée 1h59

Séance organisée en partenariat avec Les Amis du Cinéma de Lion .

Sur la digue, Bd du Calvados Salle du Trianon Lion-sur-Mer 14780 Calvados Normandie +33 7 60 78 56 75 swordcoldswimming@gmail.com

English : Journée Pré-Événement Sword Cold Swimming

On the eve of SWORD COLD SWIMMING, take part in a day open to all: yoga, hypnosis, a round-table discussion on winter swimming, followed by a convivial drink. The evening ends with a screening of the film Sally Bauer, à contre-courant?

