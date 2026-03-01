Journée Premières Planches

30 boulevard Foch Thionville Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-03-28 14:00:00

fin : 2026-03-28 20:00:00

Date(s) :

2026-03-28

Les talents de demain s’emparent du Théâtre de Thionville le temps d’une journée foisonnante, à l’image de cette nouvelle génération à mille à l’heure ! Au programme une scène ouverte, des cartes blanches aux étudiants du Théâtre Universitaire de Metz et aux élèves de l’Option Théâtre du Lycée Polyvalent La Briquerie et la création de La Très Jeune Troupe du NEST !

Tu as entre 11 et 20 ans et tu souhaites partager l’un de tes talents sur scène ? Inscris-toi à la scène ouverte !Tout public

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30 boulevard Foch Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 83 01 24 info@theatre-thionville.fr

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English :

The talents of tomorrow take over the Théâtre de Thionville for a day full of events, just like this new generation à mille à l’heure ! On the program: an open stage, carte blanche performances by students from the Théâtre Universitaire de Metz and students from the Option Théâtre program at Lycée Polyvalent La Briquerie, and a performance by La Très Jeune Troupe du NEST!

Are you between 11 and 20 years old and want to share one of your talents on stage? Sign up for the open stage!

L’événement Journée Premières Planches Thionville a été mis à jour le 2026-03-18 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME