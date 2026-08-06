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AGENDA · Viviez

Journée Premiers secours Viviez

vendredi 9 octobre 2026 · Viviez

Journée Premiers secours Viviez

Informations pratiques

Début
vendredi 9 octobre 2026
Fin
vendredi 9 octobre 2026
Ville
12110 Viviez
Département
Aveyron
Tarif
10 Tarif de base plein tarif

Viviez

Journée Premiers secours

Viviez Aveyron

Tarif : – – EUR
10
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09
fin : 2026-10-09

Date(s) :
2026-10-09

Mairie Viviez 9h à 16h
Vous avez + de 60 ans, apprenez les gestes qui sauvent avec les sapeurs-pompiers à l’occasion de cette journée d’enseignement :  Prévention et secours civiques de niveau 1  . Participation 10 € repas compris.
Places limitées. Inscription Centre Social et d’Animation Locale 05 65 47 96 73 10  .

Viviez 12110 Aveyron Occitanie +33 5 65 47 96 73 

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English :

L’événement Journée Premiers secours Viviez a été mis à jour le 2026-08-06 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)