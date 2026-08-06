Informations pratiques

Viviez

Journée Premiers secours

Viviez Aveyron

Tarif : – – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-09

fin : 2026-10-09

Date(s) :

2026-10-09

Mairie Viviez 9h à 16h

Vous avez + de 60 ans, apprenez les gestes qui sauvent avec les sapeurs-pompiers à l’occasion de cette journée d’enseignement : Prévention et secours civiques de niveau 1 . Participation 10 € repas compris.

Places limitées. Inscription Centre Social et d’Animation Locale 05 65 47 96 73 10 .

Viviez 12110 Aveyron Occitanie +33 5 65 47 96 73

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English :

L’événement Journée Premiers secours Viviez a été mis à jour le 2026-08-06 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)