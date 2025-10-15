Journée Presseur de pommes Place Monge Saulieu

Journée Presseur de pommes Place Monge Saulieu mercredi 15 octobre 2025.

Journée Presseur de pommes

Place Monge Esplanade Caprino Veronese Saulieu Côte-d’Or

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-15

fin : 2025-10-15

Date(s) :

2025-10-15

Trop de pommes, venez les presser lors de cette journée ou juste regarder le déroulement. Inscription obligatoire pour le pressage .

Place Monge Esplanade Caprino Veronese Saulieu 21210 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté centre-social@saulieu-morvan.fr

English : Journée Presseur de pommes

German : Journée Presseur de pommes

Italiano :

Espanol :

L’événement Journée Presseur de pommes Saulieu a été mis à jour le 2025-10-02 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)