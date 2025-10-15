Journée Presseur de pommes Place Monge Saulieu
Journée Presseur de pommes Place Monge Saulieu mercredi 15 octobre 2025.
Place Monge Esplanade Caprino Veronese Saulieu Côte-d'Or
Gratuit
Début : 2025-10-15
fin : 2025-10-15
2025-10-15
Trop de pommes, venez les presser lors de cette journée ou juste regarder le déroulement. Inscription obligatoire pour le pressage .
Place Monge Esplanade Caprino Veronese Saulieu 21210 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté centre-social@saulieu-morvan.fr
