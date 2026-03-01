Journée prévention du cancer colorectal Maison de santé Mouchard
Journée prévention du cancer colorectal Maison de santé Mouchard jeudi 26 mars 2026.
Maison de santé 11 Rue de Strasbourg Mouchard Jura
Début : 2026-03-26 09:00:00
fin : 2026-03-26 17:00:00
2026-03-26
Le Centre de Santé Infirmier de Mouchard organise une journée prévention du cancer colorectal le jeudi 26 mars de 9h à 17h.
Plusieurs ateliers
– conseils et échanges
– distribution de kits de dépistage
– activité physique et conseil nutritionnel avec un vélo à smoothie
Gratuit et ouvert à tout public
9h-17h .
Maison de santé 11 Rue de Strasbourg Mouchard 39330 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 73 83 25 csimouchard@gmail.com
