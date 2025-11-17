Journée prévention santé En face de la Mairie Sarbazan

Journée prévention santé

En face de la Mairie 93 route du Graba Sarbazan Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-17 14:00:00

fin : 2025-11-17 17:00:00

Date(s) :

2025-11-17

Le Pôle Haute Lande vous informe de la venue du Médicobus, bus prévention santé de la CPAM qui propose pour tous une action de prévention et de dépistage des cancers.

Le Pôle Haute Lande vous informe de la venue du Médicobus, bus prévention santé de la CPAM qui propose pour tous une action de prévention et de dépistage des cancers. .

En face de la Mairie 93 route du Graba Sarbazan 40120 Landes Nouvelle-Aquitaine

English : Journée prévention santé

The Pôle Haute Lande informs you of the arrival of the Médicobus, a CPAM health prevention bus offering cancer prevention and screening for all.

German : Journée prévention santé

Der Pôle Haute Lande informiert Sie über die Ankunft des Médicobus, des Gesundheitspräventionsbusses der CPAM, der für alle eine Aktion zur Krebsprävention und -früherkennung anbietet.

Italiano :

Il centro Haute Lande desidera informarvi dell’arrivo del Médicobus, un autobus di prevenzione sanitaria del CPAM che offre prevenzione e screening del cancro per tutti.

Espanol : Journée prévention santé

El centro de Haute Lande le informa de la llegada del Médicobus, un autobús de prevención sanitaria de la CPAM que ofrece prevención y detección del cáncer para todos.

L’événement Journée prévention santé Sarbazan a été mis à jour le 2025-11-07 par OT Landes d’Armagnac