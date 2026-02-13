Journée professionnelle : Design & Recherche, Lumen – Université Paris-Saclay, Orsay

Journée professionnelle : Design & Recherche Mardi 10 mars, 08h45 Lumen – Université Paris-Saclay Essonne

Gratuit sur inscription, places limitées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-10T08:45:00+01:00 – 2026-03-10T20:00:00+01:00

Fin : 2026-03-10T08:45:00+01:00 – 2026-03-10T20:00:00+01:00

À l’occasion de l’exposition des 40 projets nominés au France Design Impact Award 2025 à l’Université Paris-Saclay, l’Agence pour la promotion de la création industrielle (APCI) vous invite à une journée professionnelle consacrée aux croisements entre design, recherche, innovation et stratégie. Un événement organisé en partenariat avec le Design Spot, centre de design de l’Université Paris-Saclay.

Conçue comme un temps fort de réflexion, d’expérimentation et de rencontres, cette journée rassemblera designers, chercheurs, entreprises, institutions et étudiant·es autour des grands enjeux contemporains.

✅ Au programme :

Workshop inter-écoles dédié au prototypage de réponses design à des défis sociétaux majeurs (mobilité, inclusion, vivre-ensemble, etc.). Les participants seront répartis en groupes mixtes, favorisant l’hybridation des compétences entre étudiants en design et étudiants issus d’autres formations.

Conférences et tables rondes autour de l’alimentation durable, du design social et de l’inclusion, de la santé, de l’énergie, de la data et des technologies émergentes

Retours d’expériences croisés entre designers, chercheurs et acteurs.trices socio-économiques

Visites guidées de l’exposition des projets nominés du France Design Impact Award

Temps d’échanges professionnels et moment de convivialité pour prolonger les discussions

Objectif :

Mettre en lumière le rôle du design, en dialogue avec la recherche, comme levier structurant des transitions environnementales, sociales et économiques, au service des territoires et des organisations.

Professionnel·les, étudiant·es, chercheur·ses, acteurs de l’innovation : Venez vous inspirer, échanger, expérimenter et créer des passerelles entre disciplines !

Sur inscription – places limitées

En savoir plus et s’inscrire

Lumen – Université Paris-Saclay 8 avenue des sciences Gif sur Yvette Orsay 91400 Campus Urbain de Paris-Saclay Essonne Île-de-France

L’APCI et le Design Spot de l’Université Paris-Saclay proposent une journée professionnelle sur les liens entre design, recherche, innovation et stratégie. design innovation