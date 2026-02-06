JOURNÉE PROFESSIONNELLE INTERNATIONALE DE L’ANTIQUITÉ ET DE LA BROCANTE Pérols

JOURNÉE PROFESSIONNELLE INTERNATIONALE DE L’ANTIQUITÉ ET DE LA BROCANTE

Route de la Foire Pérols Hérault

Début : 2026-02-17

fin : 2026-04-14

2026-02-17 2026-04-14 2026-06-30 2026-09-08

Les Journées Professionnelles Internationales de l’Antiquité et de la Brocante sont le point de rencontre des meilleurs professionnels. C’est là que se décident les nouvelles tendances du marché.

Les marchands spécialistes de la vente au commerce en provenance de 18 pays proposent toute la gamme des antiquités et art décoratifs produits au cours des siècles derniers aux quatre coins du continent.

Route de la Foire Pérols 34470 Hérault Occitanie

English :

The Journées Professionnelles Internationales de l?Antiquité et de la Brocante are the meeting place for the best professionals. This is where new market trends are decided.

Specialist dealers from 18 countries offer the full range of antiques and decorative arts produced over the past centuries in every corner of the continent.

